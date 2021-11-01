Sivas'taki adam kendisine hakaret eden komşusunu öldürdü

Sivas'taki adam kendisine hakaret eden komşusunu öldürdü

Kayıp olarak aranan adamın, kendisine borcu olan şahsa hakaret etmesi nedeniyle başından av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Sivas'ın Kangal ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki Sabri Küçükdağ'dan haber alınamadığını belirten köy muhtarı, jandarmaya ihbarda bulundu.

Köyde arama başlatan ekipler Küçükdağın en son aralarında alacak verecek davası olan Yalçın T ile görüştüğünü belirledi.

Kayıp adamın, Yalçın T'nin ağabeyinin kullanmadığı evinde olabileceği yönünde bilgi alan ekipler, bu yönde çalışmalarını devam ettirdi.

CESEDİ BULUNDU

İnceleme için eve giden ekipler, Küçükdağ'ı başından vurulmuş şekilde cesedini buldu.

Bunun üzerine Yalçın T'yi aramaya başlayan ekipler il merkezinde şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

CİNAYETİ KABUL ETTİ

Şüpheli, jandarmadaki ilk ifadesinde Sabri Küçükdağ'ı kendisinin öldürdüğünü itiraf etti.

Yalçın T., 2018 yılında Sabri Küçükdağ'dan yaklaşık 17 bin TL değerinde büyükbaş hayvan aldığını ve borcunun 10 bin TL'sini ödediğini, geriye kalan kısmını ödeyemediğini belirtti.

AV TÜFEĞİYLE BAŞINDAN VURDU

Sabri Küçükdağ ile kalan borç için anlaşmak üzere buluştuğunu, konuşma sırasında kendisine hakaret etmesi nedeniyle evde bulunan av tüfeğiyle onu başından vurarak öldürdüğünü söyledi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Yalçın T., adliyeye sevk edildi.

CENAZE AİLEYE TESLİM EDİLDİ

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morgunda otopsi işlemleri tamamlanan Sabri Küçükdağ'ın cenazesi, ailesine teslim edildi.

Küçükdağ, Bektaşköy köyünde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.