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Sivas'taki deprem anı, güvenlik kamerasına yansıdı

Sivas'taki deprem anı, güvenlik kamerasına yansıdı

Kayseri'de meydana gelen ve Sivas'tan da hissedilen 4.6 büyüklüğündeki deprem anı, Gemerek ilçesindeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.