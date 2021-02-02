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    Sivas'taki deprem anı, güvenlik kamerasına yansıdı

    Kayseri'de meydana gelen ve Sivas'tan da hissedilen 4.6 büyüklüğündeki deprem anı, Gemerek ilçesindeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
    • İHA
    • 02.02.2021 - 12:47
    • Güncelleme : 02.02.2021 - 12:58
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    Sivas'taki deprem anı, güvenlik kamerasına yansıdı

    AFAD verilerine göre Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde, gece saat 03.02’de 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

    Kayseri'de meydana gelen deprem, Sivas’ın Gemerek ilçesinde hissedildi.

    DEPREM ANI KAMERADA

    Deprem esnasında ilçe merkezinde bulunan iş yerlerinde eşyaların depremin etkisiyle yere düşme anları güvenlik kamerasına yansıdı.

    ÇATLAKLAR OLUŞTU

    Gün içerisinde yapılan hasar tespit çalışmalarında ilçede merkezinde ve köylerde bulunan bazı ev ve iş yerlerinde çatlaklar tespit edildi.

    Sivas'taki deprem anı, güvenlik kamerasına yansıdı VİDEO

    Sivas taki deprem anı, güvenlik kamerasına yansıdı #1

    Sivas taki deprem anı, güvenlik kamerasına yansıdı #2

    Sivas taki deprem anı, güvenlik kamerasına yansıdı #3

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