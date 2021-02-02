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- Sivas'taki deprem anı, güvenlik kamerasına yansıdı
Sivas'taki deprem anı, güvenlik kamerasına yansıdı
Kayseri'de meydana gelen ve Sivas'tan da hissedilen 4.6 büyüklüğündeki deprem anı, Gemerek ilçesindeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
- İHA
- 02.02.2021 - 12:47
- Güncelleme : 02.02.2021 - 12:58
AFAD verilerine göre Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde, gece saat 03.02’de 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kayseri'de meydana gelen deprem, Sivas’ın Gemerek ilçesinde hissedildi.
DEPREM ANI KAMERADA
Deprem esnasında ilçe merkezinde bulunan iş yerlerinde eşyaların depremin etkisiyle yere düşme anları güvenlik kamerasına yansıdı.
ÇATLAKLAR OLUŞTU
Gün içerisinde yapılan hasar tespit çalışmalarında ilçede merkezinde ve köylerde bulunan bazı ev ve iş yerlerinde çatlaklar tespit edildi.
Sivas'taki deprem anı, güvenlik kamerasına yansıdı VİDEO