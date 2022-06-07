Sivas'taki İranlı yolcunun midesinden uyuşturucu çıktı

Denetim esnasında İranlı yolcuların taşındığı otobüs durduruldu. Üzerinde esrar bulunan yolcuya şüphe üzerine çekilden röntgen sonucunda, midesinde 15 kapsül tespit edildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipler, D-100 karayolu Yıldızeli ilçesi geçişinde Lasy isimli narkotik köpeği ile yol denetimi gerçekleştirdi.

Şüphe üzerine ise İranlı yolcuları taşıyan 84 AA 845 plakalı otobüste arama yapıldı.

Yapılan aramada A.E. (34) isimli şahsın üzerinde, içerisinde reçine esrar bulunan 140 kapsül ele geçirildi.

Midesinden 15 kapsül çıktı

Şüphe ile A.E. isimli İranlı şahsa çekilen röntgen filminde midesinde de 15 kapsül olduğu anlaşıldı.

İranlı şahıs cezaevinde

Kapsüller doğal yollarda çıkartıldı. A.E. jandarma ifadesinin ardından çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.