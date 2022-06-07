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    Sivas'taki İranlı yolcunun midesinden uyuşturucu çıktı

    Denetim esnasında İranlı yolcuların taşındığı otobüs durduruldu. Üzerinde esrar bulunan yolcuya şüphe üzerine çekilden röntgen sonucunda, midesinde 15 kapsül tespit edildi.
    • 07.06.2022 - 09:45
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    Sivas'taki İranlı yolcunun midesinden uyuşturucu çıktı

    Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipler, D-100 karayolu Yıldızeli ilçesi geçişinde Lasy isimli narkotik köpeği ile yol denetimi gerçekleştirdi.

    Şüphe üzerine ise İranlı yolcuları taşıyan 84 AA 845 plakalı otobüste arama yapıldı.

    Yapılan aramada A.E. (34) isimli şahsın üzerinde, içerisinde reçine esrar bulunan 140 kapsül ele geçirildi.

    Midesinden 15 kapsül çıktı

    Şüphe ile A.E. isimli İranlı şahsa çekilen röntgen filminde midesinde de 15 kapsül olduğu anlaşıldı.

    İranlı şahıs cezaevinde

    Kapsüller doğal yollarda çıkartıldı. A.E. jandarma ifadesinin ardından çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

    Sivas taki İranlı yolcunun midesinden uyuşturucu çıktı #1

    Sivas taki İranlı yolcunun midesinden uyuşturucu çıktı #2


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