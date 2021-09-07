31 yaşındaki 3 çocuk annesi Esma D., 36 yaşındaki eski eşi Levent Evrensel'in bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırı anları kameraya yansıdı.

5 Eylül günü saat 18.00 sıralarında Sivas'taki Yenişehir Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde 31 yaşındaki Esma D. yolda, şiddet gördüğü için 8 ay önce boşandığı 36 yaşındaki Levent Evrensel ile karşılaştı.

Levent Evrensel, elindeki bıçakla bir anda 3 çocuk annesi Esma D.'ye saldırdı.

Evrensel, yere yatırdığı Esma D.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Olaya müdahale eden vatandaşlar, Esma D.'yi saldırganın elinden kurtardı.

YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

İhbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan Esma D., gelen ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Esma D. tedavisinin ardından taburcu edildi.

Sivas'taki kadın, eski eşinin saldırısına uğradı VİDEO



TUTUKLANDI

Polis tarafından gözaltına alınan Levent Evrensel, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"KENDİMİ KORUMA ADINA DÖVÜŞ DERSİ ALABİLECEĞİM YER VAR MI?"

Bu arada olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Esma D. sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu şahsın tekrar karşıma çıkma olasılığı var. Kendimi koruma adına dövüş dersi alabileceğim bir yer var mı? Başka türlü kendimi koruyamam." ifadelerini kullandı.

































