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    Sivas'taki kadın evinde ölü bulundu

    Ayşe Tekmen isimli şahıs, yalnız yaşadığı evinin banyosunda hareketsiz halde yatarken bulundu. Yapılan incelemede Tekmen’in kalp krizinden öldüğü tespit edildi.
    • DHA
    • 26.11.2021 - 18:04
    • Güncelleme : 26.11.2021 - 18:08
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    Sivas'taki kadın evinde ölü bulundu

    Sivas'ın Camikebir Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın 1'inci katındaki dairede yalnız yaşayan Ayten Tekmen'e İzmir'deki yakınları bir süredir ulaşamadı ve komşularından yardım istedi.

    Komşularının ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    EVE PENCEREDEN GİRİLDİ

    Sivas Belediyesi İtfaiye ekibi, saat 14.00 sıralarında pencereden eve girip kapıyı açtı.

    BANYODA CESEDİ BULUNDU

    Tekmen banyoda yerde hareketsiz yatarken bulundu.

    Yapılan kontrolde Tekmen'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

    OTOPSİ YAPILACAK

    Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Tekmen'in cansız, yapılan incelemenin ardından otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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