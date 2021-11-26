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- Sivas'taki kadın evinde ölü bulundu
Sivas'taki kadın evinde ölü bulundu
Ayşe Tekmen isimli şahıs, yalnız yaşadığı evinin banyosunda hareketsiz halde yatarken bulundu. Yapılan incelemede Tekmen’in kalp krizinden öldüğü tespit edildi.
- DHA
- 26.11.2021 - 18:04
- Güncelleme : 26.11.2021 - 18:08
Sivas'ın Camikebir Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın 1'inci katındaki dairede yalnız yaşayan Ayten Tekmen'e İzmir'deki yakınları bir süredir ulaşamadı ve komşularından yardım istedi.
Komşularının ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
EVE PENCEREDEN GİRİLDİ
Sivas Belediyesi İtfaiye ekibi, saat 14.00 sıralarında pencereden eve girip kapıyı açtı.
BANYODA CESEDİ BULUNDU
Tekmen banyoda yerde hareketsiz yatarken bulundu.
Yapılan kontrolde Tekmen'in hayatını kaybettiği tespit edildi.
OTOPSİ YAPILACAK
Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Tekmen'in cansız, yapılan incelemenin ardından otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.