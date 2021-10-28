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    Sivas'taki kazada taksi ve otomobil çarpıştı:1 kişi öldü

    Yolunda seyreden taksi, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Kazada 1 kişi ölürken 3 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 28.10.2021 - 17:47
    • Güncelleme : 28.10.2021 - 18:15
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    Sivas'taki kazada taksi ve otomobil çarpıştı:1 kişi öldü

    Sivas'ın Suşehri ilçesinde  Hacı Demir yönetimindeki taksi, karşı yönden gelen Recep Dutkun yönetimindeki otomobille çarpıştı.

    1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Kazada otomobilde bulunan Hasan Ayan hayatını kaybetti, aynı araçta bulunan Yusuf Ayan, Recep Dutkun ve taksi şoförü Hacı Demir ise yaralandı.

    YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

    Yaralılar, ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

    Sivas taki kazada taksi ve otomobil çarpıştı:1 kişi öldü #1

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