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- Sivas'taki kazada taksi ve otomobil çarpıştı:1 kişi öldü
Sivas'taki kazada taksi ve otomobil çarpıştı:1 kişi öldü
Yolunda seyreden taksi, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Kazada 1 kişi ölürken 3 kişi yaralandı.
- DHA
- 28.10.2021 - 17:47
- Güncelleme : 28.10.2021 - 18:15
Sivas'ın Suşehri ilçesinde Hacı Demir yönetimindeki taksi, karşı yönden gelen Recep Dutkun yönetimindeki otomobille çarpıştı.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada otomobilde bulunan Hasan Ayan hayatını kaybetti, aynı araçta bulunan Yusuf Ayan, Recep Dutkun ve taksi şoförü Hacı Demir ise yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralılar, ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.