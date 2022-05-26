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    Sivas'taki sosyal medya dolandırıcıları yakalandı

    Sosyal medyadan dolandırıcılık yaptıkları gerekçesi ile gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklandı.
    • 26.05.2022 - 16:09
    • Güncelleme : 26.05.2022 - 16:32
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    Sivas'taki sosyal medya dolandırıcıları yakalandı

    Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, sosyal medya dolandırıcılarına yönelik operasyon başlatıldı.

    Ekipler tarafından 3 ay süren teknik takip neticesinde kullanıcıların sosyal medya hesaplarına "link" yollayarak hesapları ele geçiren ve ele geçirdikleri hesaplar üzerinden "forex kazanç" adı altında dekont paylaşıp dolandırıcılık yapan 8 kişi tespit edildi.

    11 adrese eş zamanlı operasyon

    Sivas merkezli olmak üzere Mersin ilinde 11 farklı adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    5'i tutuklandı

    İHA'nın haberine göre; düzenlenen operasyonlarda aranan 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

    Yapılan işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen 6 şahıstan 5’i tutuklanarak Sivas Kapalı Cezaevine gönderildi.

    Sivas taki sosyal medya dolandırıcıları yakalandı #1


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