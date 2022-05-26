- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Sivas'taki sosyal medya dolandırıcıları yakalandı
Sivas'taki sosyal medya dolandırıcıları yakalandı
Sosyal medyadan dolandırıcılık yaptıkları gerekçesi ile gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklandı.
- 26.05.2022 - 16:09
- Güncelleme : 26.05.2022 - 16:32
Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, sosyal medya dolandırıcılarına yönelik operasyon başlatıldı.
Ekipler tarafından 3 ay süren teknik takip neticesinde kullanıcıların sosyal medya hesaplarına "link" yollayarak hesapları ele geçiren ve ele geçirdikleri hesaplar üzerinden "forex kazanç" adı altında dekont paylaşıp dolandırıcılık yapan 8 kişi tespit edildi.
11 adrese eş zamanlı operasyon
Sivas merkezli olmak üzere Mersin ilinde 11 farklı adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi.
5'i tutuklandı
İHA'nın haberine göre; düzenlenen operasyonlarda aranan 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Yapılan işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen 6 şahıstan 5’i tutuklanarak Sivas Kapalı Cezaevine gönderildi.