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    Sivas'taki termik santralde çıkan yangın söndürüldü

    Kangal Termik Santrali'ndeki trafoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle önlendi.
    • AA
    • 16.12.2021 - 16:53
    • Güncelleme : 16.12.2021 - 18:06
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    Sivas'taki termik santralde çıkan yangın söndürüldü

    Sivas'ta Kangal ilçe merkezine yaklaşık 25 kilometredeki termik santralin 3. trafosunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    YANGINA MÜDAHELE SÜRÜYOR

    İçerisinde madeni yağ bulunan trafodaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

    Sivas'taki termik santralde yangın çıktı ViDEO

    İTFAİYE TAKVİYESİ İSTENDİ

    Kangal Belediye Başkanı Kürşad Apaydın, ihbar üzerine itfaiye ekiplerini termik santrale yönlendirdiklerini söyledi. Apaydın, il merkezinden de itfaiye takviyesi istediklerini ifade etti.

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    Sivas taki termik santralde çıkan yangın söndürüldü #4

    Sivas taki termik santralde çıkan yangın söndürüldü #5

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