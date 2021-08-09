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    Siverek’te 22 göçmen yakalandı

    Afgan ve Pakistan uyruklu oldukları tespit edilen göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
    • İHA
    • 09.08.2021 - 16:23
    • Güncelleme : 09.08.2021 - 16:35
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    Siverek’te 22 göçmen yakalandı

    Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren Afganistan ve Pakistan uyruklu göçmenlerin Siverek-Diyarbakır arasındaki kırsalda yaya olarak ilerledikleri bilgisi üzerine çalışma başlattı.

    22 GÖÇMEN YAKALANDI

    Çalışma sonucunda Siverek’e doğru ilerleyen 22 göçmen yakalandı.

    Siverek’te 22 göçmen yakalandı VİDEO

    SINIR DIŞI EDİLECEKLER

    Yakalanan göçmenler, İlçe Jandarma Komutanlığı merkezine getirildi. Göçmenler, işlemlerinin ardından Şanlıurfa İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

    Siverek’te 22 göçmen yakalandı #1

    Siverek’te 22 göçmen yakalandı #2

    Siverek’te 22 göçmen yakalandı #3

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