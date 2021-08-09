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Siverek’te 22 göçmen yakalandı
Afgan ve Pakistan uyruklu oldukları tespit edilen göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
- İHA
- 09.08.2021 - 16:23
- Güncelleme : 09.08.2021 - 16:35
Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren Afganistan ve Pakistan uyruklu göçmenlerin Siverek-Diyarbakır arasındaki kırsalda yaya olarak ilerledikleri bilgisi üzerine çalışma başlattı.
22 GÖÇMEN YAKALANDI
Çalışma sonucunda Siverek’e doğru ilerleyen 22 göçmen yakalandı.
Siverek’te 22 göçmen yakalandı VİDEO
SINIR DIŞI EDİLECEKLER
Yakalanan göçmenler, İlçe Jandarma Komutanlığı merkezine getirildi. Göçmenler, işlemlerinin ardından Şanlıurfa İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.