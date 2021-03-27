Siverek'te devrilen tırın içindeki 1 kişi öldü

Kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan tırın içerisindeki 1 kişi hayatını kaybederkeni 1 kişi de yaralandı.

Öğle saatlerinde Şanlıurfa Siverek- Diyarbakır karayolunun 10'unucu kilometresinde trafik kazası meydana geldi.

Diyarbakır yönüne giden Onur Koç yönetimindeki 80 BE 797 plakalı deterjan yüklü TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, Koç ile yanındaki Muhammed Mustafa Çetin (47) yaralandı.

BİR KİŞİ VEFAT ETTİ

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen yaralılardan Muhammed Mustafa Çetin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Çetin'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Kazada yaralanan sürücünün tedavisi ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

















