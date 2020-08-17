Kaçak elektrik kullanmak için usulsüz şekilde kurulan 18 trafo tespit edilirken, kontrol yapmak için bölgeye giden Dicle Elektrik ekipleri bazı kişilerin saldırısına uğradı.

Kayıt dışı tüketimi önleyen Dicle Elektrik’e saldırılar son bulmuyor.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Çökelek köyünde, kaçak elektrik kullanmak için usulsüz şekilde kurulan 18 trafo tespit edilmesi üzerine bölgeye Dicle Elektrik ekipleri giderek inceleme yaptı.

TAŞ VE SOPALARLA SALDIRIYA UĞRADILAR

İncelemeler sırasında Dicle Elektrik ekipleri burada bulunan bazı kişilerin saldırısına uğrarken, haber verilmesi üzerine bölgeye gelen jandarma ekiplerinin müdahalesine rağmen bazı kişiler taş ve sopalarla elektrik dağıtım şirketinin personelini darbederek araçlara hasar verdi.

Siverek'te Dicle Elektrik görevlilerine saldırdılar

4 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Jandarma ekipleri havaya ateş açarak olayların büyümesini önlerken, saldırıyla alakalı olduğu belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

KAÇAK TRAFOLAR SULAMA ALANINDA KULLANILIYOR

Bölgenin elektrik dağıtım hizmetini yapan Dicle Elektrik’ten verilen bilgiye göre ise bölgede yüksek gerilim hattından kaçak elektrik kullanmak için usulsüz şekilde trafo tesis edildiği ve kaçak trafolar özellikle enerji tüketiminin yüksek olduğu tarımsal sulama alanında kullanıldığı belirtildi.

25 ADET ABONESİZ KAÇAK TRAFOYA CEZA İŞLEMİ

Öte yandan, Dicle Elektrik ekipleri tarafından sadece son bir hafta içerisinde Siverek ilçesinde 18 adet, Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 7 adet olmak üzere toplam 25 adet abonesiz kaçak trafoya kaçak ceza işlemi uygulandı.

İşlem yapılarak el konulma kararı verilen bu 25 trafo üzerinden kaçak tüketilen enerjinin maliyetinin ise yıllık yaklaşık 7 milyon lirayı bulduğu bildirildi.