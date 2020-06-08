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    Sokağa aniden fırlayan çocuğa hafif ticari araç çarptı

    Sultangazi'de sokakta seyreden bir araç aniden yola fırlayan 5 yaşındaki çocuğa çarptı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 08.06.2020 - 10:02
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    Sokağa aniden fırlayan çocuğa hafif ticari araç çarptı

    İstanbul'un Sultangazi ilçesi Esentepe Mahallesi'ndeki 2421 Sokak'ta kaldırımda yaşıtlarıyla oyun oynayan 5 yaşındaki çocuk, aniden yola çıktı.

    Bu sırada sokakta seyreden bir araç, küçük çocuğa çarptı.

    SAĞLIK DURUMU İYİ

    Araç sürücüsünün hastaneye götürdüğü küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Sokağa aniden fırlayan çocuğa hafif ticari araç çarptı ViDEO

    KAZAYI GÖRÜP, YERİNDEN FIRLADI

    Görüntülerde, oturdukları apartmanın giriş kapısında duran çocuğun koşarak yola çıktığı görülüyor. Sokakta seyir halinde olan bir aracın çocuğa çarptığı, çarpmanın etkisiyle çocuğun havalandıktan sonra sert bir şekilde yere düştüğü kameraya yansıyor. Kaldırımda bulunan bir kadın ve apartmandan koşarak çıkan çocuğun annesi, küçük çocuğun yardımına koşuyor.

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