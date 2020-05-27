Zeytinburnu'nda sokağa çıkma yasağına uymayan 2 kişi, evinin balkonundan kendilerini uyaran ve görüntüleyen kişiyi tehdit etti.

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi 24. Aralık Sokak'ta saat 20.30 sıralarında, Ramazan A. (27) ve Yusuf I. (27) isimli kişiler sokağa çıkma kısıtlamasına uymadı.

KENDİLERİNİ UYARAN KİŞİYİ TEHDİT ETTİLER

Bunun üzerine kısıtlamaya uymayan kişileri gören Özcan Ö. (52) evinin balkonundan uyarıda bulundu. Ramazan A. ve Yusuf I., kendilerini uyaran Özcan Ö.'yü tehdit etti. Özcan Ö. ise daha sonra polisi arayarak tehdit edildiğini ve şikâyetçi olduğunu belirtti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kısıtlamaya uymayan kişileri gözaltına alırken, Özcan Ö.'de ifade için Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü.

Sokağa çıkma yasağını deldiler, uyaranı tehdit ettiler

ŞİKAYETLERİNDEN VAZGEÇTİLER

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kişilerin ve Özcan Ö.'nün ifadesi alınırken, karşılıklı olarak şikâyetlerinden vazgeçtiklerini belirttiler. Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan Ramazan A. Ve Yusuf I.'ya toplam 6 bin 364 lira para cezası kesildi.

"ŞİMDİ SENİ ORADAN AŞAĞI ATSAM.."

Ramazan A. ve Yusuf I.'nın Özcan Ö.'yü tehdit ettiği anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kişilerin, Özcan Ö.'yü "Neden beni çekiyorsun. Ben şimdi çıksam seni oradan aşağı atsam haksız mıyım?" diyerek tehdit ettiği görülüyor.