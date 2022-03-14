Sokak köpeği kurbanı Rabia'nın ölümüne sebep olan sürücü serbest bırakıldı

Isparta'da köpekten korkarak yola fırlayıp otomobil çarpması sonucu hastanede hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Rabia Kallı'nın ölümüne sebep olan A.Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Isparta'da Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Psikoloji Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Rabia Kallı, arkadaşı Hilal Topçu ile yurda doğru yürürken köpek sesi duyunca korkup yola fırlamış ve A.Y.'nin aracının çarpması sonucu ağır yaralanmıştı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Rabia, hayatını kaybetmişti.

Genç kızın cenazesi Milas Ulu Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Milas Şehir Mezarlığından toprağa verildi.



ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Kallı'nın ölümünün ardından otomobil sürücüsü A.Y., dün gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"GEREKEN ÖNLEMLER BİR AN ÖNCE ALINMALI"

Rabia'nın babası Emin Kallı ise, yaşanan olaydan büyük üzüntü ve acı duyduklarını belirterek, "İnşallah bu son olay olur. Her yerde yaşanan bir durum. Bizim canımız yandı ama başka canlar yanmasın. Yetkililerimiz bu konuya bir el atsın ve gereken önlemleri bir an önce alsınlar lütfen." demişti.



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