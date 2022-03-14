Petrol
112.42
2.83%
Euro
16.12
-0.14%
Dolar
14.76
-0.05%
Altın
936.58
-0.50%
Borsa
2054
0.58%
Bitcoin
576.309
-1.03%
BTXN Coin
39.19
-0.80%
Bitexen
-2ºC
İstanbul
Açık -2 C
    Sokak köpeği kurbanı Rabia'nın ölümüne sebep olan sürücü serbest bırakıldı

    Sokak köpeği kurbanı Rabia'nın ölümüne sebep olan sürücü serbest bırakıldı

    Isparta'da köpekten korkarak yola fırlayıp otomobil çarpması sonucu hastanede hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Rabia Kallı'nın ölümüne sebep olan A.Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
    • DHA
    • 14.03.2022 - 01:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Isparta'da Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Psikoloji Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Rabia Kallı, arkadaşı Hilal Topçu ile yurda doğru yürürken köpek sesi duyunca korkup yola fırlamış ve A.Y.'nin aracının çarpması sonucu ağır yaralanmıştı.

    Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Rabia, hayatını kaybetmişti.

    Genç kızın cenazesi Milas Ulu Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Milas Şehir Mezarlığından toprağa verildi.

    ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

    Kallı'nın ölümünün ardından otomobil sürücüsü A.Y., dün gözaltına alındı.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Sokak köpeği kurbanı Rabia nın ölümüne sebep olan sürücü serbest bırakıldı #1

    "GEREKEN ÖNLEMLER BİR AN ÖNCE ALINMALI"

    Rabia'nın babası Emin Kallı ise, yaşanan olaydan büyük üzüntü ve acı duyduklarını belirterek, "İnşallah bu son olay olur. Her yerde yaşanan bir durum. Bizim canımız yandı ama başka canlar yanmasın. Yetkililerimiz bu konuya bir el atsın ve gereken önlemleri bir an önce alsınlar lütfen." demişti.

    Sokak köpeği kurbanı Rabia nın ölümüne sebep olan sürücü serbest bırakıldı #2

    Başıboş sokak köpeği kurbanı Rabia, son yolculuğuna uğurlandı - HABERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    Sokak köpeği kurbanı Rabia nın ölümüne sebep olan sürücü serbest bırakıldı #3


    İlginizi Çekebilir

    Kripto Paralar Sürekli Kazanç Getiriyor mu? Evet!
    Btcrobo

    Kripto Paralar Sürekli Kazanç Getiriyor mu? Evet!

    Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi: Uzlaşma yakın
    Dünya

    Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi: Uzlaşma yakın

    Edirne'de kendi alkolmetre aparatıyla gezen sürücü
    3. Sayfa

    Edirne'de kendi alkolmetre aparatıyla gezen sürücü

    Görüş Bildir