Bir gencin ekonomik durumdan şikayet ederken çektiği videoda, arkasındaki kadının genci tacizci sandığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

Son dönemde Türkiye'deki kaçak göçmenlerin varlığı büyük bir tartışma konusu.

Özellikle Pakistanlı ve Afgan kaçakların şehirlerde sokak ortasında gruplar halinde yürürken kadınları kayda aldıkları taciz görüntüleri büyük yankı uyandırıyor.

Sık sık sosyal medyada gündem olan buna benzer görüntüler, kadınlar arasında tedirginliği artırırken yayılan görüntüler nedeniyle yanlış anlaşılmalar da yaşanıyor.

Sosyal medyada gündem olan bir video tam da bu durumu özetleyecek nitelikte.

Bir genç, alamadığı dondurma nedeniyle ekonomik durumla alakalı bir video çekerek TikTok'ta paylaştı.

Sokakta video çeken genç tacizci sanıldı VİDEO

Ekonomi eleştirirken tacizci sanıldı

Gencin paylaştığı videoda "Tahinli dondurma yiyeyim dedim, bir topu 5 lira diyorlar. Bi top 5 liraya dondurma mı olur kardeşim?" ifadeleri ile yürürken kayıt yaptığı görülüyor.

O sırada arkadan yürüyen bir kadın ise gencin kendisini kaydettiğini düşünerek "O kamerayı kapat." uyarısında bulunuyor.

Genç ise kadına, "Seni neden çekeyim abla" diye karşılık veriyor.