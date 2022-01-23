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    Sokaktaki kadınların videolarını çekip TikTok'ta yayınlayan Pakistanlı yakalandı

    Bayrampaşa’da, yolda yürüyen kadınların taciz amaçlı görüntüsünü çektiği iddia edilen Pakistan uyruklu şüpheli M.S., gözaltına alındı.
    • AA & Ensonhaber
    • 23.01.2022 - 15:21
    • Güncelleme : 23.01.2022 - 15:45
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    Sokaktaki kadınların videolarını çekip TikTok'ta yayınlayan Pakistanlı yakalandı

    Yolda yürüyen kadınların videolarını çekip TikTok hesabından singajutt3333 kullanıcı ismi ile paylaşan şahıs, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

    Pakistan uyruklu şahsın gönderilerini gören kullanıcılar, olaya büyük tepki gösterdi.

    EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

    Bayrampaşa İlçe Emniyeti Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yolda yürüyen kadınları cep telefonuyla taciz amacıyla çeken şahsın yakalanması için harekete geçti.

    Sokaktaki kadınların videolarını çekip TikTok'ta yayınlayan Pakistanlı VİDEO

    HESAPLAR DETAYLI İNCELENDİ

    Sosyal medyaya da yansıyan görüntüler ile hesapları detaylı inceleyen polis, kimliği tespit edilen Pakistan uyruklu M.S’yi (35), Orta Mahalle’deki iş yerinde yakalayarak gözaltına aldı.

    Şüphelinin işlemleri için emniyete götürüldüğü, konuyla ilgili tahkikatın sürdüğü bildirildi.

    Sokaktaki kadınların videolarını çekip TikTok ta yayınlayan Pakistanlı yakalandı #1

    Sokaktaki kadınların videolarını çekip TikTok ta yayınlayan Pakistanlı yakalandı #2

    Sokaktaki kadınların videolarını çekip TikTok ta yayınlayan Pakistanlı yakalandı #3

    Sokaktaki kadınların videolarını çekip TikTok ta yayınlayan Pakistanlı yakalandı #4


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