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- Sokaktaki kadınların videolarını çekip TikTok'ta yayınlayan Pakistanlı yakalandı
Sokaktaki kadınların videolarını çekip TikTok'ta yayınlayan Pakistanlı yakalandı
- AA & Ensonhaber
- 23.01.2022 - 15:21
- Güncelleme : 23.01.2022 - 15:45
Yolda yürüyen kadınların videolarını çekip TikTok hesabından singajutt3333 kullanıcı ismi ile paylaşan şahıs, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.
Pakistan uyruklu şahsın gönderilerini gören kullanıcılar, olaya büyük tepki gösterdi.
EKİPLER HAREKETE GEÇTİ
Bayrampaşa İlçe Emniyeti Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yolda yürüyen kadınları cep telefonuyla taciz amacıyla çeken şahsın yakalanması için harekete geçti.
Sokaktaki kadınların videolarını çekip TikTok'ta yayınlayan Pakistanlı VİDEO
HESAPLAR DETAYLI İNCELENDİ
Sosyal medyaya da yansıyan görüntüler ile hesapları detaylı inceleyen polis, kimliği tespit edilen Pakistan uyruklu M.S’yi (35), Orta Mahalle’deki iş yerinde yakalayarak gözaltına aldı.
Şüphelinin işlemleri için emniyete götürüldüğü, konuyla ilgili tahkikatın sürdüğü bildirildi.