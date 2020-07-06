Söke'de iki grup arasında silahlı kavga: 2 ölü

Aydın'ın Söke ilçesinde iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, polis bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Silahlı kavganın alacak verecek meselesi olduğu öğrenildi.

Daha önce aralarında husumet olduğu belirtilen şahıslar, sabah saatlerinde Aydın'ın Söke ilçesi Savuca Mahallesi Deniz Caddesi'nde karşı karşıya geldi.

M.D., H.K, E.T. ile diğer tarafta O.T, M.T, T.T. arasında çıkan kavga, silahlı çatışmaya dönüştü.

2 KİŞİ ÖLDÜ, BİRİ AĞIR 2 KİŞİ YARALANDI

Olayda H.K ve M.D. hayatını kaybederken, M.T.'nin ağır yaralı olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Hafif yaralı T.T.'nin ise tedavisi sürüyor.

POLİS GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Olay sonrasında Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri gerek olay yerinde gerekse hareketlilik yaşanan Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi önünde geniş güvenlik önlemleri aldı.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Silahlı kavganın alacak verecek meselesine dayalı eski bir husumetten çıktığı bildirilirken, olayla ilgisi bulunduğu belirtilen E.T ve O.T gözaltına alındı.

Geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. .