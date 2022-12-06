Söke’de kira fiyatını aşan aidat yargıya taşındı

Bir sitenin sakinleri, ev kiralarından daha fazla olan aidatlar nedeniyle hukuk savaşı başlattı. İngiliz yöneticinin uçuk aidat talebi için son kararı Sulh Hukuk Mahkemesi verecek…

Aydın’ın Söke ilçesi Yaylaköy Mahallesi Kemalpaşa mevkisindeki bir sitenin İngiliz yöneticisi, artan maliyetler nedeniyle aidatlara zam yaptı.

Ancak bu zam, kira ücretini bile geçti.

Yönetici G.R.W., 1+1, 2+1, 3+1 ve dubleks dairelerin bulunduğu sitenin sakinlerinden dudak uçuklatan rakamlar istedi.

Ev kiralarını aşan aidatlar

Geçen yıl 592 lira aidat ödeyen site sakinlerinden bu yıl 1+1’ler için 2 bin 250 TL, 2+1’ler için 3 bin TL, 3+1’ler için 3 bin 500 TL ve dubleks daireler için de 4 bin 750 TL ücret talep edildi.

Dairelerin ev kiralarını aşan aidatlarına itiraz eden site sakinleri de durumu yargıya taşıdı.

“Sadece biz değil, yabancılar da çok yüksek buluyor”

Aidat artışının çok fazla ve enflasyonun üzerinde olduğunu belirten site sakinlerinden Mehmet Akyürek, yöneticilerin almış olduğu bu aidatları nereye harcadıkları konusunda şeffaf olmadıklarını ve kesinlikle bilgi alamadıklarını ileri sürdü.

Söke’deki tek turistlik tesis olan bu sitede toplam 840 dairenin olduğunu belirten Akyürek, “Bu dairelerin yaklaşık 150’ye yakınında Türkler yaşıyor. Geri kalan dairelerde İngiliz, Alman, Belçikalı, Hollandalılardan oluşan yabancılar ikamet ediyor. Maalesef İngiliz olan yöneticinin fahiş tutardaki zamlarını yargıya taşımak zorunda kaldık. Bu zammı sadece biz değil, yabancılar da çok yüksek buluyor.” dedi.

Sulh Hukuk Mahkemesi karar verecek

Son kararı Söke Sulh Hukuk Mahkemesi’nin vereceğini belirten Mehmet Akyürek, zammın amaçlarından birinin de sitedeki tüm daireleri ele geçirmek olduğunu iddia etti.

İHA’ya konuşan Akyürek, “Burada amacın aidatları ödeyemeyen Türk üyelerin mülklerini satmaları ve yabancıların bu mülkleri de alması olduğunu düşünüyorum. Bu aidat belirlenirken, tüm üyelere aynı rakamlar belirlenmiştir. Oysa sitenin yarısı ticari kazanç elde edilen alan olup, otel olarak işletiliyor. Günlük 3 bin TL ile kazanç sağlayan otel kısmı ile bizlerin aynı aidatı ödemesi yasaya aykırıdır. Golf Resort sakini olmamız nedeniyle, yaşadığımız mağduriyetin önlenmesi için mücadele veriyoruz. Önümüzdeki günlerde toplu halde açıklamalar yapacağız.” dedi.