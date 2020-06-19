Sazlık alanda çıkan yangın sürücülere zor anlar yaşatırken, alevler bölgeye gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Türkiye’nin en yoğun trafik akışına sahip yollarından biri olan Söke-Milas karayolu kenarında, sazlık bir alanda yangın çıktı.

Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine bölgeye gelen trafik ekipleri sürücülerin sıkıntı yaşamaması için tedbir alırken, yangın olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Söke'deki sazlık alanda yangın çıktı

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Yol kenarında bulunan sazlıkta çıkan yangın, karayolunu yoğun bir duman bulutu altında bırakırken, yoldan araçları ile geçen sürücüler ise zor anlar yaşadı.

Yangının pamuk ekili tarlaların yanında bulunan sazlıklardan oluşan çeşitli hayvanların barındığı doğal yaşam alanına da zarar verdiği görüldü.

VATANDAŞLAR UYARILDI

Yetkililer, sazlık alanları temizlemek için çıkarılan bu türlü yangınların yanında, çevreye bilinçsizce atılan sigara izmaritlerinin de yangınlara sebebiyet verdiği belirtirken, sürücüler başta olmak üzere vatandaşların yaz aylarında konuya hassas yaklaşmaları istendi.



