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SOLOTÜRK, Şanlıurfa'da gösteri yaptı
- AA
- 10.04.2021 - 17:14
- Güncelleme : 10.04.2021 - 17:29
Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Etkinlikler kapsamda Malatya'dan havalanan Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK, kısa sürede ulaştığı Şanlıurfa semalarında gösteri yaptı.
SOLOTÜRK'TEN GÖSTERİ
Gösteriyi eski havaalanında toplananlar, Türk bayraklarıyla alkışlayarak ilgiyle izledi.
SOLOTÜRK pilotu, gösterinin sonunda alanda kendisini izleyenleri telsiz yardımıyla selamlayarak, Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümünü kutladı.
SOLOTÜRK, Şanlıurfa'da gösteri yaptı ViDEO
HELİKOPTERLE 'ÜZÜM SALKIMI' GÖSTERİSİ
Pilot, Konya'da eğitim uçuşu sırasında Türk Yıldızları'na ait NF-5 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep'e Allah'tan rahmet diledi.
Öte yandan, jandarma ekipleri de helikopterle "üzüm salkımı" gösterisi gerçekleştirdi.
Her iki gösteri de katılımcılar tarafından ilgiyle izlenerek uzun süre alkışlandı.