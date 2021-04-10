Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi, Şanlıurfa semalarında nefes kesen gösteriye imza attı.

Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Etkinlikler kapsamda Malatya'dan havalanan Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK, kısa sürede ulaştığı Şanlıurfa semalarında gösteri yaptı.

SOLOTÜRK'TEN GÖSTERİ

Gösteriyi eski havaalanında toplananlar, Türk bayraklarıyla alkışlayarak ilgiyle izledi.

SOLOTÜRK pilotu, gösterinin sonunda alanda kendisini izleyenleri telsiz yardımıyla selamlayarak, Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümünü kutladı.

SOLOTÜRK, Şanlıurfa'da gösteri yaptı ViDEO

HELİKOPTERLE 'ÜZÜM SALKIMI' GÖSTERİSİ

Pilot, Konya'da eğitim uçuşu sırasında Türk Yıldızları'na ait NF-5 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep'e Allah'tan rahmet diledi.

Öte yandan, jandarma ekipleri de helikopterle "üzüm salkımı" gösterisi gerçekleştirdi.

Her iki gösteri de katılımcılar tarafından ilgiyle izlenerek uzun süre alkışlandı.