İzmit'in Kurtuluşu'nun 101'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında SoloTürk, kentte gösteri uçuşu yaptı. Binlerce kişinin izlediği gösteri nefes kesti.

Kocaeli'de İzmit'in Kurtuluşu'nun 101'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Türk savaş uçağı gösteri ekibi SoloTürk gösterisi düzenlendi.

İzmit Belediyesi'nin düzenlediği kurtuluşun yıl dönümü etkinliğini Sekapark'ta binlerce kişi izledi. SoloTürk, gösteride imza hareketleri ile izleyenlerin nefeslerini kesti.

"Türk askeri ile gurur duyuyoruz"

Gösteriyi eşi ve çocuklarıyla izleyen Merve Büyükbayraktar, "Gerçekten muhteşemdi. Türk askeri ile gurur duyuyoruz. İnsanın gözleri doluyor. Hayranlıkla izledik. Emeklerine sağlık, iyi ki Türk askerimiz var" dedi.

DHA'nın aktardığına göre ailesiyle birlikte gösteriyi izlemeye gelen Mesut Arı da "Çok gururlandım. Tüylerim diken diken oldu. Herkesi tebrik ediyorum. Bize bu gururu yaşatan herkese teşekkür ediyorum. Çok güzeldi" diye konuştu.

SoloTürk'ten Kocaeli'de nefes kesen gösteri uçuşu VİDEO

