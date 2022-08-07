Dün akşam saatlerinde başlayan, havadan ve karadan müdahale edilen orman yangını, 12 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Bölgede zarar gören alanın ölçümleri sürüyor.

Manisa’nın Soma ilçesine bağlı Deniş Mahallesi'nde dün saat 19.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

Bölgedeki şiddetli rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede büyük bir alana yayıldı.

İhbar üzerine yangına ilk müdahaleyi Soma Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yaptı.

Gece boyunca müdahale sürdü

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü 50 arazöz, 14 dozer, 12 su tankeri ile karadan ve 4 yangın söndürme helikopteri ile havadan yangına müdahale etti.

Bölgede havanın kararmasıyla, mücadeleye 2 gece görüşlü yangın söndürme helikopteri de destek verdi.

12 saat sonra kontrol altında

Yangın, 12 saatlik çalışmanın ardından sabah 07.30 sıralarında kontrol altına alındı.

DHA'nın haberine göre bölgede soğutma çalışmaları sürerken, zarar gören alanın ölçüm çalışmaları devam ediyor.

Soma’daki yangın 12 saatte kontrol altında VİDEO