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    Soma’daki yangın 12 saatte kontrol altında

    Dün akşam saatlerinde başlayan, havadan ve karadan müdahale edilen orman yangını, 12 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Bölgede zarar gören alanın ölçümleri sürüyor.
    • 07.08.2022 - 08:44
    • Güncelleme : 07.08.2022 - 09:00
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    Soma’daki yangın 12 saatte kontrol altında

    Manisa’nın Soma ilçesine bağlı Deniş Mahallesi'nde dün saat 19.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

    Bölgedeki şiddetli rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede büyük bir alana yayıldı.

    İhbar üzerine yangına ilk müdahaleyi Soma Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yaptı.

    Gece boyunca müdahale sürdü

    İzmir Orman Bölge Müdürlüğü 50 arazöz, 14 dozer, 12 su tankeri ile karadan ve 4 yangın söndürme helikopteri ile havadan yangına müdahale etti.

    Bölgede havanın kararmasıyla, mücadeleye 2 gece görüşlü yangın söndürme helikopteri de destek verdi.

    12 saat sonra kontrol altında

    Yangın, 12 saatlik çalışmanın ardından sabah 07.30 sıralarında kontrol altına alındı.

    DHA'nın haberine göre bölgede soğutma çalışmaları sürerken, zarar gören alanın ölçüm çalışmaları devam ediyor.

    Soma’daki yangın 12 saatte kontrol altında VİDEO

    Soma’daki yangın 12 saatte kontrol altında #1

    Soma’daki yangın 12 saatte kontrol altında #2

    Soma’daki yangın 12 saatte kontrol altında #3

    Soma’daki yangın 12 saatte kontrol altında #4


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