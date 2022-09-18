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- Son bir haftada 3 bin göçmen sınır dışı edildi
Son bir haftada 3 bin göçmen sınır dışı edildi
- Haber Merkezi
- 18.09.2022 - 13:44
- Güncelleme : 18.09.2022 - 13:53
Göç İdaresi Başkanlığı, 9-15 Eylül tarihleri arasında ülkeye girişi engellenen, yakalanan ve sınır dışı edilen düzensiz göçmen verilerini paylaştı.
Buna göre, sınırda alınan üst düzey güvenlik tedbirleri sayesinde son bir haftada 5 bin 216, yılbaşından bu yana ise 214 bin 534 düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi.
Son bir haftada 3 bin 5 düzensiz göçmen gönderildi
Aynı dönemde, yasa dışı yollardan ülkeye giren 1.870'i Afganistan, 271'i Pakistan ve 3 bin 115'i diğer uyruklardan olmak üzere 5 bin 256 düzensiz göçmen güvenlik güçlerinin denetimleri ve operasyonları sonucunda yakalandı.
Yine son bir haftada, 1.238'i Afganistan, 514'ü Pakistan ve 1.253'ü diğer uyruklardan olmak üzere toplam 3 bin 5 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.
Son bir haftada 3 bin göçmen sınır dışı edildi ViDEO
Sınır dışı sayısı 81 bin 721 oldu
Yılbaşından bu yana sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı ise 81 bin 721'e ulaştı.
Sınır dışı işlemleri devam eden geri gönderme merkezlerindeki düzensiz göçmen sayısı da 15 bin 755 oldu.