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    Son bir haftada 3 bin göçmen sınır dışı edildi

    İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, son bir haftada 3 bin 5, yılbaşından bu yana ise 81 bin 721 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 18.09.2022 - 13:44
    • Güncelleme : 18.09.2022 - 13:53
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    Son bir haftada 3 bin göçmen sınır dışı edildi

    Göç İdaresi Başkanlığı, 9-15 Eylül tarihleri arasında ülkeye girişi engellenen, yakalanan ve sınır dışı edilen düzensiz göçmen verilerini paylaştı.

    Buna göre, sınırda alınan üst düzey güvenlik tedbirleri sayesinde son bir haftada 5 bin 216, yılbaşından bu yana ise 214 bin 534 düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi.

    Son bir haftada 3 bin 5 düzensiz göçmen gönderildi

    Aynı dönemde, yasa dışı yollardan ülkeye giren 1.870'i Afganistan, 271'i Pakistan ve 3 bin 115'i diğer uyruklardan olmak üzere 5 bin 256 düzensiz göçmen güvenlik güçlerinin denetimleri ve operasyonları sonucunda yakalandı.

    Yine son bir haftada, 1.238'i Afganistan, 514'ü Pakistan ve 1.253'ü diğer uyruklardan olmak üzere toplam 3 bin 5 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

    Son bir haftada 3 bin göçmen sınır dışı edildi ViDEO

    Sınır dışı sayısı 81 bin 721 oldu

    Yılbaşından bu yana sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı ise 81 bin 721'e ulaştı.

    Sınır dışı işlemleri devam eden geri gönderme merkezlerindeki düzensiz göçmen sayısı da 15 bin 755 oldu.


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