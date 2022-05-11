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    ‘Sopalı şifacı’ bu kez Beylikdüzü'nde ortaya çıktı

    Bir otomobil içerisinde görüntülenen 'Mala Ali Kürdistani' lakaplı Iraklı Molla Ali Kalak, hastasının kafasına ve sırtına vurarak 'cin' çıkarttığını iddia etti.
    • 11.05.2022 - 11:21
    • Güncelleme : 11.05.2022 - 12:32
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    ‘Sopalı şifacı’ bu kez Beylikdüzü'nde ortaya çıktı

    Kendisini 'şifacı' olarak tanıtıp hastaların ayaklarının altına sopayla vurarak tedavi ettiğini öne süren 'Mala Ali Kürdistani' lakaplı Iraklı Molla Ali Kalak, yaklaşık bir yıl sonra yeniden İstanbul'a geldi.

    DHA’nın haberine göre bu kez Beylikdüzü'nde bir eve yerleşen Molla Ali Kalak, yakalanmamak için ofiste değil, evlerde ve otomobilin içerisinde sözde tedavi yöntemini uyguluyor.

    Kafaya ve sırta vuruyor

    Sözde tedavisi sırasında karşısındaki kişiden önce kollarını uzatmasını isteyen Kalak, daha sonra dua okuyarak, kafasına ve sırtına vuruyor.

    Kalak, bu şekilde cin çıkardığını iddia ediyor.

    Molla Ali Kalak’ın sosyal medya hesabını aktif kullanması, konuşmaları ve fotoğrafları paylaşması da dikkat çekiyor.

    ‘Sopalı şifacı’ bu kez Beylikdüzü'nde ortaya çıktı ViDEO

    Geçen yıl ofis açtı

    Mala Ali Kürdistani, 12 Şubat 2020'de Suudi Arabistan'da tutuklanmış daha sonra serbest bırakılmıştı.

    Geçtiğimiz yıl İstanbul'da gelen  Mala Ali Kürdistani, Başakşehir'de bir ofiste çok sayıda hastaya şiddet uygulayarak, sözde tedavi ettiğini ileri sürmüştü.

    Mala Ali Kürdistani'nin bazı hastaları ve yakınlarının savcılığa yaptığı suç duyuruları üzerine polis ve sağlık ekipleri ofise baskın yapmıştı.

    ‘Sopalı şifacı’ bu kez Beylikdüzü nde ortaya çıktı #1

    Ofisi mühürlendi

    Mala Ali Kürdistani ofiste bulunamamış ama tedavide kullandığı belirlenen sopa, tahta parçaları, sedye ile fotoğraflarının basılı olduğu çok sayıda kitaba el konulmuştu.

    Ruhsatsız ve yetkisiz olduğu, tıbbi literatüre uymadığı tespit edilen ofis mühürlenmişti.

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    Çalışanları serbest bırakıldı

    Gözaltına alınan çalışanlar, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

    Mala Ali Kürdistani hakkında ise arama kararı çıkartılmıştı.

    ‘Sopalı şifacı’ bu kez Beylikdüzü nde ortaya çıktı #3

    ‘Sopalı şifacı’ bu kez Beylikdüzü nde ortaya çıktı #4

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