Sosyal medya dolandırıcıları, öğretmenleri hedef aldı

Tuzağa çektikleri öğretmenlerin sosyal medya hesapları üzerinden yasal bahis paylaşımları yaparak yüksek kazanç vadeden dolandırıcılar yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hedeflerinde öğretmenlerin olduğu sosyal medya dolandırıcılarına operasyon düzenledi.

Ekiplerin çalışmaları sonucunda Mersin’de 15, Adana’da 8, Osmaniye’de 1, Gaziantep’te 1, Kocaeli’de 1, Batman’da 1 ve Samsun’da 1 şahıs olmak üzere toplamda 28 şahıs tespit edildi.

6 ŞAHIS TUTUKLANDI

Ankara merkezli gerçekleşen operasyonlarda gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslardan 6’sı tutuklanırken, 18 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

‘ÖĞRETMENLER ŞİKAYETİ’ İNTERNET SİTESİ İLE TUZAĞA ÇEKTİLER

Dolandırıcılar, güvenilir meslek gruplarından olan öğretmenlerin sosyal medya hesaplarına, bir öğretmenmiş gibi mesaj göndererek, “Öğretmenler Şikayeti” adlı bir internet sitesinden haklarında şikâyet olduğunu belirttiler. Siteye giren kişilerden giriş için sosyal medya hesabı istenmesi ile hesabı ele geçiren dolandırıcılar, hesap üzerinden paylaşımlarda bulundu.

YASAL BAHİS PAYLAŞIMLARI YAPTILAR

Paylaşımlarında, “Yasal Bahis” adı altında düşük miktarlı ödemeler ile yüksek kazanç vaat edildi. İletişim kuran vatandaşlardan para talep eden şahıslar, “işlem ücreti, vergi, banka bloke ücreti” gibi konulardan ekstra para istedi.