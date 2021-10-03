Sosyal medya fenomenleri, kendilerine edilen hakaretlerden para kazanıyor

Fenomenlerin bilerek toplumu tahrik edici paylaşımlarda bulunup para kazandığını belirten Avukat Saran, “Kişi doğacak sonucu tahmin ediyor, kendisine hakaret edilmesini sağlıyor” dedi.

Sosyal medyada kullanıcı sayısının gün geçtikçe artmasıyla, bu platformlar fenomenler için adeta gelir kapısı oldu.

Bazı sosyal medya fenomenleri, para kazanma uğruna bilerek ve isteyerek toplumu tahrik edecek paylaşımlarda bulunmaya başladı.

Fenomenler, kendilerine hakaret eden kullanıcıları savcılığa şikayet etme yoluyla, edilen hakaret kadar gelir sağladı.

Sosyal medyada edilen hakaretlerin gelire çevrilmesine ilişkin olarak Avukat Enes Saran, hakaret suçunun uzlaştırmaya tabi bir suç olduğunu belirtip şu sözleri kaydetti:

“Herkes şeref ve saygınlığını korumak için savcılıklara şikayette bulunma hakkına sahiptir. Ama ne yazık ki son dönemlerde çeşitli sosyal medya fenomenlerinin bunu hakkın kötüye kullanılması olarak nitelendirebileceğimiz şekilde kullandığını gözlemlemekteyiz.

“TOPLU ŞEKİLDE SAVCILIĞA ŞİKAYETTE BULUNUYORLAR”

Zaten bunlar hakaret beklentisi ile yapılan paylaşımlar. Bu paylaşımların üzerine gelen hakaretlerle alakalı toplu şekilde savcılığa şikayette bulunuyorlar.





“AYNI BEDEL TEKLİF EDİLİYOR”

Eğer savcılık dava açma kararı verirse, uzlaştırmaya tabi suç olduğu için uzlaştırma bürosuna gönderiyor. Uzlaştırmacı taraflar ile iletişime geçiyor. Genelde bu bahsettiğimiz fenomenlerin belli rakamları var. 3-4-5 bin TL gibi. Toplu şekilde bu kişilerin hepsine aynı bedel teklif ediliyor. Bu şekilde bu şartlarda anlaşabiliriz deniliyor. İstatistiklere göre yüzde 80 uzlaşma durumu söz konusu.

“HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI OLARAK DEĞERLENDİRİLİYORUZ”

Bunun kasıtlı olarak yapılıyor olmasını biz hukukçular olarak hakkın kötüye kullanılması olarak değerlendiriyoruz. Çünkü burada kişi doğacak sonucu tahmin ediyor, kendisine hakaret edilmesini sağlıyor ve bu hakaretlerden bir gelir elde etmek istiyor.”

“ÇOK CİDDİ BİR GELİR KAYNAĞI”

Şikayet edilen kişilerin uzlaşmayı mantıklı gördüğünü belirten Saran, “Bunu istismar eden sosyal medya fenomenleri açısından düşünürsek yüzlerce, belki binlerce kişiye karşı gerçekleştirilen bir şikayet olduğu için çok ciddi bir gelir kaynağı oluşmuş oluyor. Bu durum da istismar edilmesini kolaylaştırıyor.” dedi.

“SAVCILIK ÜZERİNDE İŞ YÜKÜ HER GEÇEN GÜN ARTMAYA DEVAM EDİYOR”

Uzlaştırma kurumunun amaçlarından birinin yargının üzerindeki iş yükünü azaltmak olduğunu söyleyen Avukat Saran, “Ama istatistiklere baktığımız zaman en çok hakaret suçuyla alakalı uzlaştırma dosyası olduğunu görüyoruz. Bunların çoğunda uzlaşma söz konusu. Bu konu istismar edilmeye bu kadar açık olunca, mahkemeler üzerinde, savcılık üzerinde iş yükü her geçen gün artmaya devam ediyor. Uzlaştırmanın yargı üzerindeki yükün kalkmasına faydasının olabilmesi için mutlaka bir düzenlemeye ihtiyaç var.” sözlerini kaydetti.

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 2020 Yılı Uzlaştırma İstatistiği verilerine göre 2020 yılında en fazla uzlaşma sağlanan ilk on suç arasında hakaret ilk sırada yer alıyor.