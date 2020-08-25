Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlar yapan kadın hakkında suç duyurusu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyada kucağında bebeğiyle çektirdiği uygunsuz fotoğrafların ve mesajlar paylaşan kadın hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

Sosyal medyada Elif Sarı isimli kadının, bebeği olduğu iddia edilen çocukla birlikte fotoğraf çektirip, kendisinin müstehcen fotoğraflarını paylaşması tepkilere neden oldu.

Sosyal medya kullanıcıları Elif Sarı’nın tutuklanması için İçişleri Bakanlığı’nı etiketleyerek çağrı yaptı.

EMNİYET VE BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Hesabın adres bölümünde Bartın-Karabük yazması Bartın ve Karabük Emniyet Müdürlüğü’nü harekete geçirdi ve soruşturma başlatıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da istismar edilen küçük kız çocuğu için duyarsız kalmayarak suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyada uygunsuz görüntülerini yayınlayan ve çocuğunu buna alet eden şahıs hakkında açıklamanın kamuoyu ile paylaşılması gereği duyulduğu belirtildi.

ÇOCUK SAĞLIKSIZ ORTAMDAN KURTARILACAK

Söz konusu görüntülerin tespit edilmesi sonrası bakanlık tarafından gerekli takibin başlatıldığı belirtilerek, “Emniyet Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Bilişim Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) ilgili görüntülerdeki kişinin tespiti ve gereğinin yapılmasına ilişkin resmi yazı gönderildi. Görüntülerde yer alan mağdur çocuğumuz için uygun sosyal hizmet modelinin belirlenmesine yönelik çalışmalar Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından sürdürülmekte olup, çocuğumuzun bu sağlıksız ortamda kalmaması için gerekli işlemler yapılacaktır.” denildi.

İHMAL VE İSTİSMARA AÇIK…

Çocuğunu ihmal ve istismara sürükleyen şahıs hakkında kimlik tespitinin yapılması sonrasında Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından suç duyurusunda bulunulacağı belirtilerek, “Çocuklarımızı ihmal ve istismara açık hale getirecek, toplumsal değerlerimizin yozlaştırılmasına yol açacak her durumun karşısında ve çocuklarımızın yanında olmaya, onların üstün yararını gözeterek çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.” ifadesine yer verildi.