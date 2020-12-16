Sosyal medyada karikatür paylaştı, hakkında 32 bin liralık dava açıldı

Mehmet Akif Yanbek isimli genç, üniversite grubunda paylaştığı karikatür için kendisine 32 bin liralık telif davası açıldığını ve davayı geri çekmek için kendisinden 8 bin lira istediğini söyledi.

Mehmet Akif Yanbak isimli genç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla karikatür dünyasında gündem oldu.

Haziran 2020'de İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünden bir polis memuru tarafından arandığını açıklayan Mehmet Akif Yanbak, bir karikatür paylaşımı yüzünden ifade vermesi gerektiğini öğrendikten sonra yaşadıklarını twitter hesabından paylaştı.

Uzun yıllardır okuru olduğu derginin eski sayıları ile çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşarak yaşananları anlatan Yanbank, kapanan mizah dergisi Penguen çizeri Erdi Yaşaroğlu'nun bir karikatürünü 2017 yılında hobi olarak geliştirdiği üniversitedeki sosyal ağında paylaştığı için ifade vermeye çağrıldığını söyledi.

KARİKATÜR PAYLAŞTI, DAVA EDİLDİ

Polis memuru, ilk defa emniyete ifade vermeye giden Yanbak'a şikayetçi tarafın Komikbüro adındaki bir hukuk bürosu olduğu bilgisini verdi.

Polis tarafından verilen numarayı arayan Yanbak, içeriğin kaldırılmasına dair bir uyarı almadığını söyledi ve hemen kaldıracağını bildirerek şikâyeti geri çekmelerini rica etti.

Yanbak'ın iddiasına göre, davacı olan Komikbüro yetkilileri davayı çekmeyeceklerini ve yargılama sonucunda 32 bin lira dolaylarında bir tazminat cezası alabileceğini, ancak 7-8 bin TL ödemesi durumunda şikayetlerini geri çekebileceklerini söyledi.

Bu teklifi etik bulmadığını söyleyen Yanbak, söz konusu karikatürü kaldırarak ödemeyi reddetti.

Polise ifade vermeye gittiği sırada ise benzer mağduriyeti yaşayan çok sayıda kişinin dosyasını gördü.

UZLAŞMA İÇİN 8 BİN LİRA İSTEDİLER

İfade sonrası şikayet mahkemeye taşındı. Davalarda uzlaşma süreci gereğince taraflar, mahkeme öncesi bir uzlaşmaya yönlendirildi. Ancak bu aşamada Komikbüro uzlaşma için 8 bin lira istedi.

Davacı tarafın "hukuku para kazanma ve zenginleşme aracı olarak kullandıklarını" ifade eden Yanbek, bu rakamı ödemeyi de kabul etmedi.

Yaşadıklarının ardından detaylıca araştırmaya koyulan Yanbak, aralarında Erdil Yaşaroğlu, karikatürler üzerinden para kazanmaya yönelik bir yapılanma ile karşı karşıya olduğunu fark etti.

"ORGANİZE ÇALIŞIYORLAR"

Mehmet Akif Yanbak, davayı açan Komikbüro'nun vekil avukatı Kadir Kurtuluş'a ait 'telifport' adında bir girişime ulaştı.

Bu girişim; Penguen çizerleri Erdil Yaşaroğlu, Serkan Altuniğne ve Selçuk Erdem'in karikatürlerini satışını yapıyordu.

Diğer yandan avukatın kardeşi Hasan Kurtuluş'un da 'Proofstack' isimli bir site kurduğu ve bu platform üzerinden telifli içerikleri tespit ettiği bilgisine ulaşan Yanbak, bu işbirliğinin "uyar/kaldır sistemini" kullanmadan direkt dava açarak hukuku, para kazanma ve zenginleşme aracı olarak kullandığına dikkat çekti.

Mehmet Akif Yanbak'ın 32 bin TL ödemesi için açılan mahkemenin ilk duruşması Şubat 2021'de görülecek.