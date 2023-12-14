Emniyet ekipleri, sosyal medya fenomenlerine yönelik son yılların en kapsamlı denetimini yürütüyor.
İstanbul’da Ahlak Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, TikTok ve X isimli sosyal medya platformlarında müstehcen içerikli yayın yapanlara yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Yapılan incelemede, şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesinin ardından adreslerine baskın yapıldı.
6 fenomen gözaltına alındı
Savcılığın talimatı üzerine isimleri tespit edilen ve aralarında yüksek takipçisi bulunan Yağmur Şimşek'in de bulunduğu sosyal medya fenomenleri Kübra Y., Narin G. Kadriye G., E.B. ve K.B. gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edildiler
Haklarında, müstehcenlik suçlamasıyla işlem yapılan şüphelilerden 4’ü adliyeye sevk edildi.
Serbest kaldılar
2’si ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerin serbest bırakıldığı öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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