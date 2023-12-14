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Sosyal medyada müstehcen yayın yapan fenomenlere operasyon! 6 gözaltı

Sosyal medyada müstehcen yayın yapan fenomenlere operasyon! 6 gözaltı Sosyal medya üzerinden müstehcen içerikli videolar paylaştıkları, canlı yayın yaptıkları ve pornografik diyalog içeren konuşmalar yaptıkları iddia edilen 5'i kadın 6 şüpheli, gözaltına alındı.