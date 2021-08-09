Sosyal medyada paylaşılan tacizci, Şanlıurfa'da tutuklandı

Alışveriş yapan kadınlara cinsel tacizde bulunduğu belirtilerek sosyal medyada 'Sapık var' ifadeleriyle paylaşılan Yaşar Umak, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, vatandaşların sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı 'Sapık var' paylaşımları üzerine çalışma başlattı.

Polis, yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli Yaşar Umak olduğunu tespit ederek, Paşabağı Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenleyerek gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yaşar Umak, cinsel taciz suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.