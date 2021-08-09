Euro
10.1768
0.22%
Dolar
8.6328
0.2%
Altın
483.89
-0.95%
Borsa
1.432
-0.19%
Bitcoin
393.727
4.32%
EXEN Coin
23.04
-0.34%
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C

    Sosyal medyada paylaşılan tacizci, Şanlıurfa'da tutuklandı

    Alışveriş yapan kadınlara cinsel tacizde bulunduğu belirtilerek sosyal medyada 'Sapık var' ifadeleriyle paylaşılan Yaşar Umak, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • DHA
    • 09.08.2021 - 18:01
    • Güncelleme : 09.08.2021 - 18:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sosyal medyada paylaşılan tacizci, Şanlıurfa'da tutuklandı

    Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, vatandaşların sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı 'Sapık var' paylaşımları üzerine çalışma başlattı.

    Polis, yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli Yaşar Umak olduğunu tespit ederek, Paşabağı Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenleyerek gözaltına aldı.

    TUTUKLANDI

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yaşar Umak, cinsel taciz suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Sosyal medyada paylaşılan tacizci, Şanlıurfa da tutuklandı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir