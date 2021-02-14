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- Sosyal medyada 'sonun Özgecan gibi olacak' diyen şahıs yakalandı
Sosyal medyada 'sonun Özgecan gibi olacak' diyen şahıs yakalandı
İstanbul'da sosyal medya üzerinden bir kadını 'Sonun Özgecan gibi olacak' diyerek tehdit eden şahıs gözaltına alındı.
- İHA
- 14.02.2021 - 16:20
Azerbaycan uyruklu Samir B. sosyal medya uygulaması üzerinden canlı yayın yaparak, 'Hacer' adlı kadını ölümle tehdit etti.
İhbar üzerine harekete geçen Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Sanal Devriye ekipleri, çalışma başlattı.
SOSYAL MEDYADAN TEHDİTLER SAVURDU, POLİS PAKETLEYİP EMNİYETE GÖTÜRDÜ
Şüphelinin kadın hakkında, "Onu bulup yakacağım. Özgecan Aslan gibi olacak sonu" diyerek tehditler savurduğu tespit edildi.
Fatih’te yakalanarak gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.
Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
TikTok canlı yayınında bir kadını ölüm ve tecavüzle tehdit etti- İZLE
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