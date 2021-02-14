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Sosyal medyada 'sonun Özgecan gibi olacak' diyen şahıs yakalandı

Sosyal medyada 'sonun Özgecan gibi olacak' diyen şahıs yakalandı

İstanbul'da sosyal medya üzerinden bir kadını 'Sonun Özgecan gibi olacak' diyerek tehdit eden şahıs gözaltına alındı.