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    Sosyal medyada Türklere küfreden Suriyeliye gözaltı

    Sosyal medya üzerinden mültecilere karşı olan Türk vatandaşlarına hakaretler yağdıran F.H., Sakarya'da yakalandı.
    • 21.04.2022 - 17:31
    • Güncelleme : 21.04.2022 - 18:04
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    Sosyal medyada Türklere küfreden Suriyeliye gözaltı

    Sakarya'da yaşayan Suriye uyruklu bir şahıs, sosyal medya hesabından ‘Ülkelerine dönsünler’ diyen Türk vatandaşlarına küfrederek tepki çeken bir paylaşım yaptı.

    "Bizsiz hiçbir şey yapamazsınız"

    Paylaşımda çalıştığı inşaatı gösteren şahıs, "Biz burada yoksak siz burada ekmek parası bulamazsınız. Ekmek parası biz çıkarıyoruz size. Biz burada değilsek siz hiçbir şey yapamazsınız." ifadelerine ver verdi.

    Sosyal medyada Türklere küfreden Suriyeliye gözaltı VİDEO

    Polis gözaltına aldı

    DHA'nın haberine göre Sakarya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri ise hemen harekete geçti ve kimliği tespit edilen F.H. isimli şahsı gözaltına alındı. ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçunu işlediği belirtilen F.H.’nin, sınır dışı edileceği açıklandı.

    Sosyal medyada Türklere küfreden Suriyeliye gözaltı #1

    Sosyal medyada Türklere küfreden Suriyeliye gözaltı #2


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