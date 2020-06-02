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    'Sosyal mesafe' uyarısı yapılınca kendisine zarar verdi

    Kayseri'de, nüfus müdürlüğünde sosyal mesafe kuralına uyması yönünde uyarılan T.S. sinirlenip, yerden bulduğu cam parçasıyla kendisini yaraladı.
    • DHA
    • 02.06.2020 - 18:20
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    'Sosyal mesafe' uyarısı yapılınca kendisine zarar verdi

    Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne gelen T.S., sıra beklediği sırada görevliler tarafından, sosyal mesafe kuralına uyması yönünde uyarıldı.

    UYARIYA TEPKİ GÖSTERİP KENDİSİNE ZARAR VERDİ

    Uyarıya kızan T.S. ise binadan çıkarak, yerden bulduğu cam parçasıyla kendisine zarar vermeye başladı. Sinir krizi geçiren T.S., vücudunun çeşitli yerlerini cam parçası ile yaraladı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, T.S.'yi durdurup, Kocasinan Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

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