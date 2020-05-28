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    Su isteme bahanesiyle gasp girişimi yapan 3 kişi yaalandı

    İzmir'in Urla ilçesinde kuyumculuk yapan çifti, su isteme bahanesiyle gasbetmeye çalışan ve yakalanan 3 kişi tutuklandı.
    • DHA
    • 28.05.2020 - 04:04
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    Su isteme bahanesiyle gasp girişimi yapan 3 kişi yaalandı

    17 Mayıs’ta Cırmantepe Mahallesi’nde, Bülent Baratalı Bulvarı üzerindeki kuyumcu dükkanını kapattıktan sonra yürüyerek evlerine giden M.A.E. ve karısı E.E.’yi takip eden Bahar K. (21) ve Musa Ö., (19) kuyumcu çift evlerine vardığı sırada kendilerinden su istedi. Musa Ö., tabancasını çıkarıp M.A.E.’ye, Bahar K. da elindeki bıçağı E.E.’ye doğrulttu.

    ÇİFT DİRENİNCE DARBEDİP KAÇTILAR

    Çantayı isteyen gaspçılara çiftin karşı çıkması sonrası boğuşma yaşandı. Bu sırada darbedilen çiftin bağırarak yardım istemesi üzerine zanlılar olay yerinden kaçtı.

    YAKALANDILAR, TUTUKLANDILAR

    Gasp girişimi sonrasında kuyumcu çift, polis merkezine giderek şikayette bulundu. Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışma kapsamında, gasp girişiminde bulunanların eşkallerini belirlendi.

    Çevredeki güvenlik kameralarından Erkan K.’nin (31) de onlara gözcülük yaptığını saptadı. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarla şüpheliler gözaltına alındı. 3 şüpheli Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü ve buradaki işlemleri ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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