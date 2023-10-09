Suç örgütlerine geçit verilmiyor! Aktaşlar çetesine operasyon: 20 şüpheli adliyede Güvenlik güçlerince başlatılan 'Kafes Operasyonu' kapsamında İzmir'de 'Aktaşlar' olarak bilinen A.A. liderliğindeki suç örgütüne baskın yapıldı. Gözaltına alınan 29 şüpheliden 20'si adliyeye sevk edildi.

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DHA

Yurt genelinde asayiş ve huzurun sağlanması adına çalışmalar sürüyor.

Narkotik operasyonları, teröristlere yönelik baskınlar ve çetelerin çökertilmesiyle önemli bir başarı elde ediliyor.

Güvenlik güçler, birçok ilde yürüttüğü çalışmalarla, yıllardır haksız kazanç elde eden çetelere geçit vermiyor.

Aktaşlar suç örgütüne baskın

Bu kapsamda Türkiye genelinde 31 ilde suç örgütlerine yönelik düzenlenen 'Kafes Operasyonu' başlatıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada haksız menfaat ve yüksek kazanç sağlamak amacıyla faaliyet gösteren 'Aktaşlar' ve diğer suç örgütlerine yönelik operasyon kararı verildi.

Çete lideri de yakalandı

İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 6 Ekim'de İzmir merkezli Manisa, Konya ve Kayseri illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

72 ekip ve 145 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonda A.A. liderliğindeki Aktaşlar çetesi ile diğer suç örgütlerine mensup 29 şüpheli, gözaltına alındı.

Ele geçirilenler

Adreslerde yapılan aramalarda 15 tabanca, 11 pompalı tüfek, 32 kartuş, 395 fişek, 7 uyuşturucu hap, 1 balistik yelek, 11 tabanca ve 9 tüfek şarjörü ele geçirildi. Öte yandan suç örgütü lideri A.A.'nın ruhsatsız tabanca ile yakalandığı belirtildi.

20 şüpheli adliyede

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 9'u serbest bırakıldı.

Aralarında A.A.'nın da bulunduğu diğer 20 şüpheli, bu sabah yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)