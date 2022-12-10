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    Suç örgütü operasyonunda polis ve bekçilerin de olduğu 21 şüpheli serbest

    Suç örgütlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında polis, bekçi ve infaz koruma memurlarının da bulunduğu 21 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
    • 10.12.2022 - 15:13
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    Suç örgütü operasyonunda polis ve bekçilerin de olduğu 21 şüpheli serbest

    Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, çıkar amaçlı suç örgütlerine yönelik önceki gün şafak vakti operasyon düzenledi.

    Operasyonda, aralarında polis, bekçi, infaz koruma memurlarının bulunduğu 19 kişi ile örgüte silah temin ettiği öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

    Adliyeye sevk edildiler

    Sağlık kontrolünden geçirilen 21 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Adli kontrol şartıyla serbest kaldılar

    Savcılıktaki ifadeleri alındıktan sonra Sulh Ceza Mahkemesi’ne çıkarılan şüpheliler, adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı.

    Suç örgütü operasyonunda polis ve bekçilerin de olduğu 21 şüpheli serbest #1


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