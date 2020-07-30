Şule Çet davasında rapor yazan doktora men

“Bir kadın bir erkekle tenha bir yerde içki içmeyi kabul etmişse cinsel ilişkiye rıza göstermiş sayılır.” diye rapor yazan doktor, altı ay süreyle meslekten uzaklaştırıldı.

23 yaşındaki Şule Çet, Ankara’nın lüks plazalardan birinin 20’nci katından düşerek öldü. Çet’in öldürüldüğü mü yoksa intihar mı ettiği sorularının ardından, talihsiz kızın tecavüze uğradıktan sonra öldürüldüğü ortaya çıktı.

Yargılama sonrası sanıklardan Çağatay Aksu müebbet ve 12 yıl 6 ay hapis, Berk Akand ise 18 yıl 9 ay hapis cezası aldı.

DAVA DOSYASINA GİRMİŞTİ

Cinayete ilişkin en çok konuşulan ayrıntılardan biri de Adli Tıp Uzmanı Dr. Mehmet Nuri Aydın’ın Şule Çet davası dosyasına giren raporu oldu.

O raporda Aydın, “Bir kadın bir erkekle tenha bir yerde içki içmeyi kabul etmişse cinsel ilişkiye rıza göstermiş sayılır.” ifadelerini kullandı.

DOKTOR MESLEKTEN 6 AYLIĞINA MEN EDİLDİ

Büyük tepki alan bu ifadelerin ardından Aydın hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Davanın avukatlarından Umur Yıldırım sosyal medya hesabından o doktorun meslekten uzaklaştırıldığını duyurdu.

Yıldırım, “Şule’nin davasında; ‘Bir kadın bir erkekle tenha bir yerde alkol içmeyi kabul etmişse cinsel ilişkiye rıza göstermiştir’ şeklinde tıp bilimine, hukuka ve ahlaka aykırı mütalaa veren Dr. Mehmet Nuri Aydın’a Ankara Tabip Odası tarafından 6 ay meslekten men edilmiştir.” dedi.