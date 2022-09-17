İçişleri Bakanı Soylu, nisanda Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına terör saldırısı düzenlediği iddia edilen MLKP üyesi zanlıların yakalandığını açıkladı.

Türk Polis Teşkilatı, şehitlerimizin kanını yerde bırakmamaya devam ediyor.

20 Nisan'da Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Bursa E Tipi Cezaevi'nde görevli infaz koruma memurlarını taşıyan otobüsün geçişi sırasında, el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlenmişti.

Patlamada bir memur şehit olurken, biri ağır 13 kişi de yaralandı.

Bakan Soylu, teröristlerin yakalandığını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bugün müjdeli haberi verdi. Bakan Soylu yaptığı açıklamada saldırıyı düzenleyen teröristlerin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Süleyman Soylu: Bursa’daki saldırının failleri yakalandı

"Şehidimizin kanı yerde kalmamıştır"

"Bursa'da 20 Nisan 2022 tarihinde cezaevi servis aracına yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırıların failleri olan MLKP FESK hücresi 2 kadın, 1 erkek örgüt mensupları Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde İstanbul, İzmir, Bursa ve Balıkesir illerinde sürdürülen çalışmalarda 17 Eylül 2022 saat 19.30 sıralarında İzmir Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonla Dikili'de yakalanmıştır.

Şehit İnfaz ve Ceza Koruma Memuru Cengiz Yiğit’in kanı yerde kalmamıştır."



