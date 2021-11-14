İl Genel Meclisi ziyaretinde meclis üyelerine hitap eden Soylu, “Etrafımızdaki coğrafyayı bu hale düşüren coğrafya Batı'dır” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adıyaman'a geldi.

Havalimanında protokol üyeleri ve milletvekilleri tarafından karşılanan Soylu, Adıyaman Valiliği'nde tören mangası tarafından karşılandı.

Bakan Soylu, burada İl Genel Meclisi salonunda meclis üyeleriyle bir araya geldi.

Meclis üyelerine hitap eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, komşu ülkeler Suriye ve Irak'ın 2000 yılındaki tablosunun bugünle aynı olmadığını, gerilediğini ve Türkiye'nin ise çok ileri noktalara geldiğini ifade etti.

“BİRÇOK BADİREDEN GEÇTİK”

Türkiye'nin AK Parti iktidarında birçok badireden geçtiğini anlatan Bakan Soylu, açıklamalarına şu ifadeler ile devam etti:

“Ret, inkar ve asimilasyon politikalarının tamamını Cumhurbaşkanımız milletimizden aldığı güçle elinin tersiyle itti ve bu ülkede hem birliği hem de kardeşliği oluşturdu. Bütün bunlarla birlikte elbette ki hem yatırım iklimi hem kardeşlik iklimi hem gelecek ikliminin oluştuğu bir Türkiye tablosuyla karşı karşıyayız. Eğer bu olmasaydı bunun altını çizerek söylüyorum ki, birçok badireden geçtik, her badirede geri gidici bir tabloyla karşı karşıya kaldık.

Süleyman Soylu: Etrafımızdaki coğrafyayı bu hale düşüren Batı’dır ViDEO







“BAZILARINI ÇATIŞMA VE SAVAŞ CENDERESİNİN İÇERİSİNE DÜŞÜREBİLMEK İÇİN ELLERİNDEN GELENİ YAPTILAR”

2000'li yılların başındaki Suriye ve Irak tablosuyla bugünün tabloları herhalde birbirinin aynısı değil, geridirler. Biz bunları düşünüyoruz. Bunlar bizim komşularımız, akrabalıklarımız var, yakınlıklarımız var, tarihi birlikteliğimiz var. Onlar 2000 yılında düştüğü noktada biz 2000 yılından çok ileri noktadayız. Her anlamda ileri noktadayız. Değerlerimizi yaşamak, değerlerimizi ifade etmek, inançlarımız açısından, hayat standartları bakımından ileri noktadayız. Aynı gitmedik veya onlar bize yaklaşmadı. Bunu etrafımızdaki bütün coğrafyaya söyleyebilme kabiliyetine sahibiz. Peki, etrafımızdaki coğrafyayı bu hale düşüren nedir? Etrafımızdaki coğrafyayı bu hale düşüren coğrafya Batı'dır. Orta Doğu'yu, Kafkasya'yı, Balkanları bir şekilde kaosun içerisine, bazılarını çatışma ve savaş cenderesinin içerisine düşürebilmek için ellerinden geleni yaptılar. Peki, Cumhurbaşkanımızın yönetiminde Türkiye bu meselenin içerisine düştü mü? Hayır, kendini muhafaza etti. Tam tersi bu işin içerisindeki ülkelerle alakalı onlara el atabilecek, onlara destek olabilecek onları bu cendereden çıkartabilecek anlayış ortaya koymaya çalıştı."

“İNSANLAR KÖYLERİNE TEKRAR DÖNMEYE BAŞLADI”

Avrupa ve Batı arasında 300 yıllık açılan makası bugün yavaş yavaş kapattıklarını ve gelecek nesillere güçlü bir Türkiye bırakacaklarını belirten Bakan Soylu, sözlerine şöyle devam etti:

"Size bir şey daha ifade etmek isterim, tüm bunların içerisinde başka bir şey daha gerçekleşti. Tunceli'den Şırnak'a kadar, Diyarbakır'ın köylerinden Hakkari'nin köylerine kadar köylerin boşaltılması söz konusuydu. Şimdi tam tersi oldu. İnsanlar köylerine tekrar dönmeye başladı. Bizim eski Türkiye'den, yeni Türkiye'ye geçişimizin en büyük avantajlardan birisi olarak önümüzde durmaktadır. Yani biz geriye gitmiyoruz. Tam tersine Avrupa ve Batı ile olan makasımızı tam 300 yıldır açtılar, biz şimdi bunu yavaş yavaş kapatıyoruz ve gelecek nesillere altyapısı güçlü bir Türkiye bırakıyoruz."