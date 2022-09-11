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    Süleyman Soylu, Mardin’de çocuklarla bir araya gelerek top sekterdi

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin ve Diyarbakır İl Güvenlik Toplantısı'ndan sonra Ömerli Belediyesi yerleşkesinde bulunan spor kompleksinde faaliyetlerden yararlanan çocuklarla bir araya geldi.
    • 11.09.2022 - 17:04
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    Süleyman Soylu, Mardin’de çocuklarla bir araya gelerek top sekterdi

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin ve Diyarbakır İl Güvenlik Toplantısından sonra Ömerli Belediyesi yerleşkesinde bulunan spor kompleksini gezdi.

    Bakan Soylu, burada yüzme havuzu, voleybol, basketbol, masa tenisi öğrencileriyle bir araya gelip sohbet etti.

    Performansıyla alkış topladı

    Bakan Soylu, halk eğitim merkezinde kadınlar tarafından atık malzemelerden yapılan el işi standını gezerek kursiyerlerden bilgi aldı.

    Bakan Soylu, spor kompleksinde halı sahada penaltı kullandıktan sonra defalarca top sektirerek çevredekilerden alkış aldı.

    Masa tenisi oynamayı da ihmal etmedi

    Soylu, masa tenisi oynadıktan sonra belediye binasına geçti. Soylu, Ömerli ilçesinde esnaf ziyaretinden sonra Dargeçit ilçesine geçmek üzere ilçeden ayrıldı.

    İHA'nın aktardığına göre Bakan Soylu’nun Ömerli programına AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya, Mardin Valisi Mahmut Demirtas, Ömerli Kaymakamı Kerem Türker, Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, Mardin İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ve kurum amirleri eşlik etti.

    Süleyman Soylu, Mardin’de çocuklarla bir araya gelerek top sekterdi #1

    Süleyman Soylu, Mardin’de çocuklarla bir araya gelerek top sekterdi #2

    Süleyman Soylu, Mardin’de çocuklarla bir araya gelerek top sekterdi #3

    Süleyman Soylu, Mardin’de çocuklarla bir araya gelerek top sekterdi #4

    Süleyman Soylu, Mardin’de çocuklarla bir araya gelerek top sekterdi #5


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