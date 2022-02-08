Süleyman Soylu STK temsilcileriyle bir araya geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sarıyer'de bulunan Vilayetler Evi'nde göç alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile görüştü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye ve diğer ülkelerde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle Göç İstişare Toplantısı'nda bir araya geldi.

Toplantıya Suriye'de göç alanında faaliyet gösteren 25 sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

GÖÇ VE GÖÇMENLERLE İLGİLİ TALEP VE ÖNERİLERİ DİNLEDİ

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Vali Yardımcısı Dr. Yaşar Aksanyar, Göç İdaresi Başkanı Dr. Savaş Ünlü, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve İstanbul Jandarma Komutanı Kenan Topçu da katıldı. Toplantıda göçmenlerin sorunları, düzensiz göçün önlenmesi ve bu konularda alınması gereken önlemlerin tartışıldığı öğrenildi.

Bakan Soylu'nun, sivil toplum kuruluşlarının göç ve göçmenlerle ilgili talep ve önerilerini de dinlediği belirtildi.