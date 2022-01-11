Süleyman Soylu: TBMM'ye girmekle terörist sıfatınız kaybolmaz

Türkiye'nin terörle mücadelede zirvede olduğuna dikkat çeken Süleyman Soylu, TBMMye girmekle terörist sıfatının kalkmayacağı vurgusu yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya’nın Serik ilçesi Belek turizm merkezindeki otelde düzenlenen çalıştaya katıldı.

Terörle Mücadele Şube Müdürleri Değerlendirme Çalıştayı’nda açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, terörle mücadelede zirveye ulaşıldığını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in terörist sevgilisiyle ortaya çıkan fotoğraflarına da dikkat çeken Bakan Soylu, TBMM'ye girmenin terörist sıfatını kaldırmayacağını söyledi.

"SAFLARA KATMAYA ÇALIŞTIKLARI KİŞİ SAYISI AZALIYOR"

Türkiye'nin terörle mücadelede zirvede olduğu bir dönemden geçildiğine vurgu yapan Bakan Soylu, "Terör örgütünün saflarına katmaya çalıştıkları kişi sayısı gittikçe azalmaktadır. Geçen yıl 53, bu yıl ise 51. Şimdi yeni bir tezgahları var, 500 kişilik liste yaptılar. Yapan Murat Karayılan ve arkadaşları.

"TBMM'YE GİRMEKLE TERÖRİST SIFATINIZ KAYBOLMAZ"

Bu listeyi Türkiye'ye kendi yandaşlarına, beraber kirli siyasi yolculuk yaptıklarına ve onları tekrar 2022 yılında dağa kazandırmak için gönderiyorlar. Türkiye eski Türkiye değil Allah’a yemin olsun ki kafanıza çökeriz. TBMM'ye girmekle terörist sıfatınız kaybolmaz.





"MURAT KARAYILAN, CANINI ALACAĞIZ BİLESİN"

Her şeyi takip ediyoruz. Bu ülkenin huzurunu, kardeşliğini, barışını bozdurmayacağımızı bilin. Terörle mücadelede zirvedeyiz. Biz mücadeleye devam edeceğiz. Murat Karayılan, canını alacağız bilesin.

Sadece senin canını aldığımız seni destekleyenlerin de canını alacağız. Türkiye’nin tamamı sevinecek. Üzülecek olanların büyük kısmı ise Meclis'te olanlar ve onların destekçileridir." ifadelerini kullandı.

DEPREM İÇİN GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "6.4 büyüklüğündeki deprem KKTC, Mersin ve Antalya'da hissedildi. Allah'a hamdolsun herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Bu büyüklükteki deprem önemli depremdir. Geçmiş olsun dileklerimi ifade etmek istiyorum. Allah beterinden hem ülkemizi hem çevremizi hem insanlığı muhafaza eylesin." dedi.

