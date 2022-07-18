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    Süleyman Soylu’nun kuzeni Sefa Dönmez silahlı saldırıyla öldürüldü

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 59 yaşındaki kuzeni Sefa Dönmez silahlı saldırı sonucu hayatını kaybederken saldırgan Fatih U., gözaltına alındı.
    • AA
    • 18.07.2022 - 21:46
    • Güncelleme : 18.07.2022 - 22:13
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    Süleyman Soylu’nun kuzeni Sefa Dönmez silahlı saldırıyla öldürüldü

    Trabzon'un Of ilçesinde Fatih U. ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kuzeni Sefa Dönmez arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

    Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Fatih U., belinden çıkardığı tabanca ile Dönmez’e 5 el ateş etti.

    Dönmez vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığıldı.

    Hastanede hayatını kaybetti

    İhbarla gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi ile Of Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Dönmez, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    Olaydan sonra Fatih U. silahı ile birlikte polise teslim oldu.

    Polis, cinayetle ilgili soruşturma başlattı.

    Süleyman Soylu’nun kuzeni Sefa Dönmez silahlı saldırıyla öldürüldü #1

    Süleyman Soylu’nun kuzeni Sefa Dönmez silahlı saldırıyla öldürüldü #2


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