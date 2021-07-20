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    Sultanahmet Meydanı'nda atlı polislerden devriye

    Atlı polisleri gören turistler, hatıra fotoğrafı çekmeyi ihmal etmedi.
    • AA
    • 20.07.2021 - 12:40
    • Güncelleme : 20.07.2021 - 12:45
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    Sultanahmet Meydanı'nda atlı polislerden devriye

    Atlı polisler, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Sultanahmet meydanı ve Ayasofya Camii çevresinde devriye gezdi.

    Biri kadın 2 kişiden oluşan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesindeki Atlı Birlik Grup Amirliği ekibi, vatandaşların ve turistlerin ilgi odağı oldu.

    TURİSTLERDEN HATIRA FOTOĞRAFI

    Bazı turistler, Fırtına ve İmre isimli polis atlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

    Atlı Birlik Grup Amirliği’nde görevli polis memuru Merve Geyik, özel eğitimli atların, halkın güvenini ve huzurunu sağlamak için yetiştirdiğini belirtti.

    Geyik, "At, Türk’ün kanadıdır. Biz de bunu devam ettiriyoruz ve bundan gurur duyuyoruz." dedi.

    Sultanahmet Meydanı'nda atlı polislerden devriye ViDEO

    Sultanahmet Meydanı nda atlı polislerden devriye #1

    Sultanahmet Meydanı nda atlı polislerden devriye #2

    Sultanahmet Meydanı nda atlı polislerden devriye #3

    Sultanahmet Meydanı nda atlı polislerden devriye #4

    Sultanahmet Meydanı nda atlı polislerden devriye #5

    Sultanahmet Meydanı nda atlı polislerden devriye #6

    Sultanahmet Meydanı nda atlı polislerden devriye #7

    Sultanahmet Meydanı nda atlı polislerden devriye #8

    Sultanahmet Meydanı nda atlı polislerden devriye #9

    Sultanahmet Meydanı nda atlı polislerden devriye #10

    Sultanahmet Meydanı nda atlı polislerden devriye #11

    Sultanahmet Meydanı nda atlı polislerden devriye #12

    Sultanahmet Meydanı nda atlı polislerden devriye #13

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