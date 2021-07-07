Direksiyon başına geçen 17 yaşındaki sürücü kontrolü kaybetti. Önce karşıya geçmekte olan bir vatandaşa çarptı, ardından yol kenarındaki bir dükkana girdi. Kaza anları kameraya yansıdı.

Sultanbeyli ilçesine bağlı Necip Fazıl Mahallesi Kuran Kursu Caddesi üzerinde seyir halinde olan ehliyetsiz sürücü Mazluk Bozdemir (17), direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Bozdemir, o esnada yolun karşısına geçen Yusuf T. isimli vatandaşa çarptı.

Yusuf T. çarpmanın etkisiyle yola savruldu.

Sürücü Bozdemir, yol üzerindeki bir dükkana çarparak durabildi.

Kaza anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultanbeyli’de 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kaza anları kamerada VİDEO

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Ehliyetsiz sürücü ve araç içerisinde bulunan 2 kişi, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazada yaralanan vatandaş, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak hastaneye götürüldü.

“ÇOK SAYIDA KAZA YAŞANIYOR”

Çevre esnafından Mehmet Ali Ek, kazaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Yusuf Amca karşıdan karşıya geçerken içerisinde 3 gencin bulunduğu araç önce adama sonra dükkana çarptı. Ambulansa haber verdik. Yaralı olan vatandaşı hastaneye kaldırdılar. Aracın çarptığı dükkanında camları falan kırıldı. Araç sürücülerini de polis alıp götürdü. Burası trafik yoğunluğunun olduğu bir yer. Çok sayıda kaza yaşanıyor.”





“KÜÇÜK KUZENİM KAZADAN KIL PAYI KURTULDU”

Berkay Karaman isimli bir vatandaş ise, “Araç sürücüsü 17 yaşındaymış. Ehliyeti bile yok. Aracın çarptığı dükkan dayıma ait. Araç dükkanın yarısına kadar giriyor. Dükkan içerisinde bulunan küçük kuzenim kazadan kıl payı kurtuldu. Araç biraz daha içeriye girseydi. O da yaralanacaktı.” sözlerini kaydetti.