Sultanbeyli'de 5 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı

Yolun karşısına geçmeye çalışırken yaralanan Yiğit hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan sürücü polis ekiplerince yakalandı.

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesine bağlı Ezber Sokak üzerinde seyir halinde olan otomobil sürücüsü, önüne bir anda çıkan 5 yaşındaki Yiğit U.'ya çarptı.

ÇOCUĞA ÇARPIP KAÇTI

Çarpanın etkisiyle yola savrularak yaralanan minik Yiğit'e ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından uygulandı. Sürücü bir süre sonra olay yerinden kaçarken, yaralı çocuk yoldan geçen başka bir araçla hastaneye kaldırıldı. Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne götürülen Yiğit U.'nun tedavisi devam ediyor.

Kaza anı da güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

POLİS GÖZALTINA ALDI

Kazanın ardından harekete geçen polis ekipleri ise sürücüyü kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.