Kapalı kasa minibüs ile bir mağazaya gelen 9 hırsız, 6 dakika içinde yaklaşık 50 bin lira değerindeki tekstil ürünü ve elektronik eşyayı araca yükleyerek kayıplara karıştı.

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde, maskeli 9 kişinin bulunduğu sahte plakalı kapalı kasa minibüs, Recep Yıldırım'a ait mağazanın yanına yaklaştı.

Araçtan inen şüpheliler, mağazanın kapısını uzun uğraşlar sonucu kırarak içeri girdi.

6 DAKİKADA 50 BİN LİRALIK HIRSIZLIK

Daha sonra araçlarına binerek sokaktan ayrılan hırsızlar, kısa bir süre sonra tekrar olay yerine geldi. İş yerine giren hırsızlar, aldıkları bir televizyon ile olay yerinden yine uzaklaştı.

Üçüncü kez olay yerine gelen hırsızlar, 6 dakika içerisinde yaklaşık 50 bin lira değerinde televizyon, bilgisayar, tablet ve tekstil eşyasını çaldı. Vatandaşlar durumu mağaza sahibi Recep Yıldırım'a haber verdi. Yıldırım da hırsızlardan şikayetçi oldu.

Sultanbeyli'de 50 bin liralık hırsızlık kamerada

"3 SEFER MAĞAZAYA GELİYORLAR"

İş yeri sahibi Yıldırım, "30 yıldır Sultanbeyli'de mobilya, beyaz eşya ticareti yapıyorum. Dün mağazamız soyuldu. 9 kişi 3 sefer aynı araçla mağazaya geliyor. Birinci seferinde mağazanın kapısını kırıyor. Üçüncü sefer de malları alıyor. Çalıntı bir araçla bu olayı gerçekleştiriyorlar." dedi.

"MAĞAZA 9 TANE MÜŞTERİYİ BİR ARADA GÖRMEDİ"

Mağaza müdürü ise "Buralar malzemelerle doluydu. Televizyonlarla, tekstil ürünleriyle tamamen ağzına kadar doluydu. Aracın etrafında onlarca insan, taksi, servis aracının beklemesine rağmen hiç kimse uyarmadı. Bu konuya vatandaşlarımız duyarsız. Hırsızlık olur, ticaret yapıyoruz ama bu kadarını görmedik. Bu mağazamız 9 tane müşteriyi bir arada görmedi. Hırsızlar mağazayı gerçekten iyi tespit etmiş. Zararımız var, ciddi bir psikolojik çöküntüye uğradık. Şok olduk bayram arifesi." diye konuştu.