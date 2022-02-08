Hırsızlık sonrası kaçarken araçlarının kapısı yola düşen hırsızlar, yol üzerindeki bir galeriden aynı model aracın kapısını çaldı.

İstanbul’un Sultanbeyli ilçesine bağlı Adil Mahallesi'nde, geçen cumartesi günü saat 07.00 sıralarında, kimliği bilinmeyen 3 şahıs, cadde üzerindeki bir hurdacıya girdi.

İçeriden kablo, matkap ve kilolarca demir çalan hırsızlar, kaçarken aracın kapısı yola düştü. Hırsızlar, yol üzerindeki bir galeriye girip aynı marka bir aracın kapısını çalarak kendi araçlarına taktı.

İlginç hırsızlık anları, anbean güvenlik kamerasına da yansıdı.

BAŞKA BİR ARACIN GELMESİYLE PANİKLEDİLER

Görüntülerde hırsızların aracı hurdacıya yanaştırarak çaldığı malzemeleri yüklediği, bir aracın hurdacıya gelmesiyle hırsızların panikle kaçarken araçlarının kapısının düştüğü görüldü.

KAPIYI ARACA YÜKLEDİLER

Başka bir güvenlik kamerasında ise hırsızların bir galericiden kapısı düşen aynı marka aracın kapısını çalarak araca yüklediği anlar yer aldı.

Sultanbeyli'de araç kapısı kopan hırsızlar, kapının aynısını galeriden çaldı VİDEO

