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    Sultanbeyli’de aşırı yük dolu kamyonetin tehlikeli yolculuğu

    İstanbul Sultanbeyli'de, kasasında aşırı yükle ilerleyen kamyonet kazaya davetiye çıkarttı.
    • İHA
    • 21.04.2022 - 23:23
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    Sultanbeyli’de aşırı yük dolu kamyonetin tehlikeli yolculuğu

    Sancaktepe’den yan yol üzerinden Sultanbeyli’ne doğru seyir halinde olan kamyonet sürücüsünün kasasına aşırı yüklediği geri dönüşüm malzemeleri adeta kazaya davetiye çıkarttı.

    Trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye soktu

    İHA'nın haberine göre; kasadaki malzemelerin rüzgar nedeniyle de her an devrilecek gibi durması ve malzemelerin kamyonetin yan tarafına doğru sarkması trafikteki diğer sürücülerin panik olmasına neden olurken, kamyonet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

    Sultanbeyli’de aşırı yük dolu kamyonetin tehlikeli yolculuğu - VİDEO

    Sultanbeyli’de aşırı yük dolu kamyonetin tehlikeli yolculuğu #1

    Sultanbeyli’de aşırı yük dolu kamyonetin tehlikeli yolculuğu #2


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