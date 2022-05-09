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    Sultanbeyli’de bebek arabası hırsızlığı

    Çaldıkları bebek arabasını internetten satmaya çalışan hırsız çift, müşteri kılığında yanlarına giden mağdur aileye yakalandı.
    • 09.05.2022 - 12:20
    • Güncelleme : 09.05.2022 - 12:43
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    Sultanbeyli’de bebek arabası hırsızlığı

    İstanbul Sultanbeyli'de yaşayan bir ailenin apartmana bıraktığı bebek arabası, Şengül F. ve Ersin F. çifti tarafından çalınarak internette satışa çıkarıldı.

    İlanı gören mağdur aile ise 'satın alma' bahanesiyle hırsızlarla irtibata geçti.

    Müşteri gibi gidip ifşa ettiler

    Müşteri kılığında hırsızlarla görüşme ayarlayan çift, durumu polis ekiplerine bildirdi. Buluşma yerine giden kadın, hırsızlarla yüzleşerek o anları kayda aldı.

    "Yazıklar olsun..."

    Hırsızlara tepki gösteren kadın, "Bu adam ve bu kadın Sultanbeyli’de benim bebek arabamı çaldılar. Bindikleri araba bu. Çaldıkları eşyaları internetten satışa çıkarıyorlar. Yazıklar olsun. Hiç yakışıyor mu sana? Ben çocuğumla işe gidiyorum, çalışıyorum. Sen hırsızlık yapıyorsun." sözleriyle isyan etti.

    Sultanbeyli’de bebek arabası hırsızlığı VİDEO

    Gözaltına alınıp serbest kaldılar

    İHA'nın haberine göre suçüstü yakalanan hırsızlar ifadeleri alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, aile de polis ekiplerinin çalışması sonucu bebek arabasına kavuştu.

    Sultanbeyli’de bebek arabası hırsızlığı #1

    Sultanbeyli’de bebek arabası hırsızlığı #2

    Sultanbeyli’de bebek arabası hırsızlığı #3


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